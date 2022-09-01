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Майор полиции погибла в ДТП в Карачаево-Черкесии

Майор полиции погибла в Карачаево-Черкесии, попав в ДТП с сотрудниками МЧС

Фото: Станислав Трифонов / Lenta.ru

В Карачаево-Черкесии 47-летняя майор полиции погибла в ДТП. В тот момент она находилась в одном авто вместе с сотрудниками МЧС и своей дочерью. Некоторые из пассажиров получили травмы. Информацию в четверг, 1 сентября, «Ленте.ру» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Подробности случившегося также приводит Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, авария произошла 31 августа: автомобиль УАЗ перевернулся, когда 23-летний водитель не справился с управлением на пути к базе отдыха «Лунная поляна». Предполагается, что при подъеме в гору авто потянуло вниз.

Авторы канала утверждают, что в аварии пострадали 41-летний капитан полиции, 48-летний подполковник МЧС, 47-летняя майор МЧС, а также 72-летний пенсионер МВД и 27-летняя пассажирка.

Сейчас проводится служебная проверка. Пострадавшие отправлены в Карачаево-Черкесскую республиканскую клиническую больницу, но большинство из них врачи отпустили сразу после осмотра.

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Леонид Микуляк
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