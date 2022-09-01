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Слон убил оплакивавшую гибель брата девушку

News First: на Шри-Ланке дикий слон убил раздававшую милостыню в память о брате девушку

Фото: Wolfgang Hasselmann / Unsplash

Слон на Шри-Ланке убил оплакивавшую гибель брата девушку, когда она пошла раздавать милостыню в память о покойном. Об этом сообщает News First.

17-летняя Ануттхара Идунил из поселка Хасалака утром вышла из дома, чтобы раздать милостыню в память о брате, который погиб за неделю до этого. Через некоторое время девушка неожиданно столкнулась с диким слоном, который сразу же набросился на нее.

В результате нападения агрессивного животного Идунил получила серьезные травмы и была госпитализирована. Несмотря на усилия врачей, девушка скончалась.

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Издание отмечает, что жители Хасалаки уже давно сетуют на то, что власти так и не удосужились построить защитные сооружения вокруг поселка, хотя дикие слоны появляются там часто.

Ранее сообщалось, что в Индии вышедшая в туалет женщина погибла в результате нападения дикого слона. Местные источники сообщили, что слон, скорее всего, забрел в Дхуди в поисках еды.

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Алиса Дмитриева
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