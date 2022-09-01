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Россиянка покончила с собой из-за страха ядерной войны

Baza: 37-летняя москвичка покончила с собой из-за страха ядерной войны

Фото: Андрей Бресонов / «Коммерсантъ»

Москвичка покончила с собой из-за страха ядерной войны. Об этом сообщает Telegram-кагал Baza.

37-летняя Оксана перестала выходить на связь, после чего ее родственники забили тревогу. Добравшись до квартиры, они обнаружили ее тело.

В квартире нашли также предсмертную записку, в которой женщина указала причину своего решения. «Я не хочу умирать в ядерной войне. Лучше я, чем мама. Очень люблю маму. Я ухожу к деду», – написала в предсмертной записке Оксана.

По словам родственников москвички, в последнее время она страдала сильной депрессией.

Ранее сообщалось, что жительница Читы выпала из окна 11-го этажа после ссоры с мужем и разбилась насмерть. Прохожий заметил тело 29-летней россиянки на крыше цветочного магазина. Родные женщины сообщили, что в последнее время она часто ссорилась с мужем. Пара планировала развестись.

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Марина Совина
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