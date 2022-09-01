Владельцев гаражей предупредили о рисках лишиться имущества с начала осени

Юрист Довженко: владельцы гаражей рискуют потерять их при использовании не по назначению

Руководитель практики «Недвижимость и строительство» адвокатского бюро Nordic Star Арина Довженко предупредила владельцев гаражей и машино-мест, что с 1 сентября появится риск лишиться имущества в случае использования его не по назначению. Об этом она рассказала РИА Новости.

Она объяснила, что с первого дня осени вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, позволяющие лишать собственников помещений и машино-мест, использующихся не по назначению, а также при систематическом нарушении прав соседей или за бесхозяйственное содержание объектов, которое приводит к их разрушению.

С учетом нововведений, органы местного самоуправления вправе провести проверку при получении жалоб, в том числе, на большое количество мусора, сообщила юрист. По ее словам, владелец будет обязан устранить все выявленные нарушения.

Если собственник проигнорирует требования, уполномоченный государственный орган или орган местного самоуправления могут обратиться в суд. Довженко подчеркнула, что иск может быть удовлетворен и тогда помещение будет продано с публичных торгов. Вырученные средства перечислят собственнику за вычетом издержек, уточнила юрист.

До этого россиянам объяснили, как правильно выбрасывать мусор, чтобы не получить штраф. Юрист Елена Кудерко проинформировала о запрете вывоза на свалки потенциально опасных предметов, включая телефоны, ртутные лампы и термометры. Она также призвала выбрасывать вторсырье в специальные маркированные баки.