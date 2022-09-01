Юрист рассказал о незаконных поборах в школе

Юрист Гончаров напомнил родителям о незаконности поборов в школах

Адвокат, член гильдии Российских адвокатов Владимир Гончаров рассказал о незаконных поборах в школах и действиях педагогов, которые могут повлечь за собой уголовную ответственность. Юрист заявил, что ни покупка штор, ни ремонт или уборка класса, ни сборы на подарки персоналу школы не являются зоной ответственности родителей и их детей. Подробности специалист озвучил в беседе с «Лентой.ру».

В России образование остается бесплатным, что закреплено в законе, напомнил Гончаров. «Только дополнительное образование может предполагать оплату, если таковое предусмотрено уставом и регламентом образовательного учреждения», — указал юрист.

Сбор денег в школах

Гончаров подчеркнул, что проводить сбор денег на занавески, ремонт и уборку класса незаконно. «Все родители должны знать, что в бюджет школы, администрации города, района заложена смета и план проведения ремонтных работ, реконструкций зданий и сооружений. Предусмотрена единица техслужащего и его оплата. А это говорит о том, если ваша школа муниципальная, то все ремонты, уборки классов, проводятся за счет местного бюджета», — рассказал адвокат.

Зачастую классный руководитель перекладывает сбор средств на родительский комитет, который, однако, не имеет таких полномочий и не обязан подчиняться педагогу, напомнил Гончаров. «Это избирательный элемент жизнедеятельности класса, и вы имеете право голоса и своего мнения. Часто родительский комитет оказывает давление на родителей словами "вам же еще учиться, подумайте о своем ребенке". Подобные слова можно считать запугиванием и вымогательством. Для начала рекомендую написать жалобу директору школы, а потом можно обратиться в полицию. Уверен, что все поборы и вымогательства прекратятся после вашей жалобы директору», — счел юрист.

Также адвокат высказался по поводу сборов на дорогие подарки учителям. «Родитель должен и обязан помогать образовательному процессу, но не финансово оплачивая дорогие подарки», — отметил Гончаров.

Что должен родитель? Уважать — да. Держать субординацию — да. Все в пределах деловой этики. Учитель — это профессия, оплачиваемая профессия, все премии, доплаты предусмотрены ставкой данной вакансии. И никаких поощрительных подарков, доплат вы делать не обязаны Владимир Гончаров член гильдии Российских адвокатов

Юрист рассказал, что учителя также часто идут на уловки и склоняют учеников и их родителей брать репетиторство. Педагог не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в школе, если это приводит к конфликту интересов, заметил Гончаров, сославшись на часть 2 статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Отдельно юрист рассказал о проведении в стенах школы чаепитий. Он напомнил, что такие мероприятия незаконны сами по себе. Сборы на них средств также запрещены.

«Проводить увеселительные мероприятия, в том числе и чаепития, на территории школы категорически запрещено — это касается и выпускных вечеров. Это диктуют нам нормы образовательной системы. Вы должны знать, что все подобные мероприятия не просто запрещены Министерством образования, но и предусмотрены меры наказания, вплоть до увольнения педагога и уголовной ответственности», — указал юрист.

Уборка и ремонт в школах

Привлекать учеников и родителей к уборке или ремонту классов, других помещений школы или пришкольной территории нельзя по закону, подчеркнул юрист. Эти действия должны производиться исключительно сотрудниками, которые находятся в штате школы и с которыми заключены трудовые договоры в соответствии со статьей 57 Трудового Кодекса РФ, указал он.

«Если конфликт по вопросу поборов все же не получается нейтрализовать, то для начала можно позвонить в управление образования — обычно этого достаточно, чтобы про ваше "должен и обязан" забыли. Далее пишем официальные письма в то же управление или в местную администрацию, прокуратуру и так далее. Как это скажется на вашем ребенке? Если не отстаивать свои права и права своего ребенка, то можно всю жизнь оплачивать обучение, медицину, но ответьте на один вопрос: стала ли от этого оказанная услуга лучше, качественнее?» — заключил специалист.

Ранее российские звезды поделились с «Лентой.ру» воспоминаниями о своем 1 сентября. Певец Юрий Лоза заявил, что не помнит свой первый школьный день, зато тот же праздник в жизни его сына навсегда останется в памяти артиста. Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков рассказал, что для него все было очень просто и по-советски.