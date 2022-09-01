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Фабрика IKEA возобновила работу в российском регионе

Завод IKEA в Ленобласти возобновил работу, название предприятия не поменялось

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Фабрика IKEA в городе Тихвине Ленинградской области возобновила работу в рамках предпродажной подготовки предприятия. Название и руководство завода не изменилось, пишет ТАСС со ссылкой на заявление органайзера профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова.

По словам эксперта, остальные российские заводы IKEA в Вятке и Новгороде начнут работать 5 сентября. «500 оставшихся сотрудников будут работать в две смены: неделю работают, неделя простой. Будем спрашивать работников о первых впечатлениях. Название фабрики не поменялось. Директор остается прежним. Он также теперь является директором и вяткинского завода», — рассказал Илларионов.

В профсоюзе пояснили, что начинается предпродажная подготовка предприятия, сделку планируют заключить до нового года.

«ИКЕА Индастри Тихвин» — лесопильный завод и мебельная фабрика. Предприятие зарегистрировано в 2000 году, принадлежит компании IKEA, а также входит в перечень системообразующих предприятий Минпромторга России. Генеральным директором завода является Вадим Щербаков.

15 августа IKEA объявила об окончательном уходе из России и остановила онлайн-распродажу оставшихся в стране товаров. Представители компании отметили, что магазины продолжат работать только на выдачу ранее оформленных заказов, возврат и обмен продукции.

Нина Ташевская
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