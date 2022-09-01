Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Еще одну категорию предложили внести в список параллельного импорта

Минпромторг: сокращающие поставки в РФ фирмы могут попасть в список параллельного импорта

Фото: CHUTTERSNAP / Unsplash

Компании, которые сократят поставки продукции в Россию, могут попасть в список параллельного импорта. О предложении включить в перечень такую категорию предприятий заявили в Министерстве промышленности и торговли России, передают «Известия».

Также вопрос о внесении в подобный список станет актуальным, если фирма решит покинуть российский рынок.

«Основным критерием для попадания продукции в перечень по-прежнему является прекращение поставок продукции на территорию РФ или закрытие производства локализованной в России продукции, прекращение отгрузок в розничные сети», — отметили в Минпромторге.

В ведомстве добавили, что постоянно анализируют практику применения списка товарных категорий для параллельного импорта в свете изменяющейся ситуации и вносят необходимые изменения. В настоящее время, подчеркнули в Минпромторге, готовятся очередные поправки в данный перечень брендов.

Ранее сообщалось, что Ассоциация компаний интернет-торговли хочет предложить Минпромторгу продлить действие параллельного импорта в России на 2023 год. В ассоциации считают, если механизм не продлят, то розница столкнется с нехваткой продукции в части категорий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин назвал задачу России на Украине
Московские звезды опубликовали фото и видео с детьми в День знаний
В США признали невозможность остановить российский «Посейдон»
Юрист рассказал о незаконных поборах в школе
В «Динамо» сообщили о срыве трансфера игрока сборной России в «Челси»
Опасное селфи девушки с водопадом обернулось смертью половины членов ее семьи
Жители одной страны бросились скупать жилье в Москве
МАГАТЭ оставит представителей на Запорожской АЭС
В России пригрозили остановить поставки нефти из-за ограничения цен
Самойлова и Бородина в мини-платьях на школьной линейке возмутили фанатов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.