Еще одну категорию предложили внести в список параллельного импорта

Минпромторг: сокращающие поставки в РФ фирмы могут попасть в список параллельного импорта

Компании, которые сократят поставки продукции в Россию, могут попасть в список параллельного импорта. О предложении включить в перечень такую категорию предприятий заявили в Министерстве промышленности и торговли России, передают «Известия».

Также вопрос о внесении в подобный список станет актуальным, если фирма решит покинуть российский рынок.

«Основным критерием для попадания продукции в перечень по-прежнему является прекращение поставок продукции на территорию РФ или закрытие производства локализованной в России продукции, прекращение отгрузок в розничные сети», — отметили в Минпромторге.

В ведомстве добавили, что постоянно анализируют практику применения списка товарных категорий для параллельного импорта в свете изменяющейся ситуации и вносят необходимые изменения. В настоящее время, подчеркнули в Минпромторге, готовятся очередные поправки в данный перечень брендов.

Ранее сообщалось, что Ассоциация компаний интернет-торговли хочет предложить Минпромторгу продлить действие параллельного импорта в России на 2023 год. В ассоциации считают, если механизм не продлят, то розница столкнется с нехваткой продукции в части категорий.