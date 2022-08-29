Действие параллельного импорта в России предложили продлить

«Известия»: АКИТ предлагает продлить действие параллельного импорта в России на 2023 год

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) хочет предложить Минпромторгу продлить действие параллельного импорта в России на 2023 год. О подготовке соответствующего письма в ведомство рассказал президент организации Артем Соколов, передает газета «Известия».

Как пояснил Соколов, если механизм не продлят, то розница столкнется с нехваткой продукции в части категорий. «Достаточно заглянуть на любой сайт интернет-магазина или онлайн-площадки, чтобы убедиться: параллельный импорт работает, он важен и нужен», — сказал он. По его словам, благодаря механизму ассортимент товаров сохранился и расширяется, а потребители могут получить любую продукцию, несмотря на санкции.

В случае отмены параллельного импорта исчезнут прозрачные и понятные условия ввоза оригинальной продукции, отметил Соколов. То есть, потребители с большей долей вероятности получат контрафакт, причем по высокой цене.

В Минпромторге заявили, что рассмотрят предложение АКИТ, когда оно будет получено. Как напомнили в ФАС, продлить режим действия параллельного импорта в России можно по решению правительства.

Ранее аналитики университета «Синергия» подсчитали, что каждый десятый россиянин за последний месяц приобрел товары, ввезенные по схеме «параллельного импорта». Многие граждане пока опасаются приобретать товары, которые ввезли таким образом, так как такая покупка, по их мнению, связана с рисками.