В России отреагировали на планы компаний Японии остаться в «Сахалине-2»

Глава Минвостокразвития Чекунков оценил планы компаний Японии остаться в «Сахалине-2»

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков отреагировал на планы компаний Японии остаться в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом он рассказал РИА Новости.

По мнению Чекункова, такое решение означает, что японские компании сделали выбор в пользу энергетического суверенитета, а не политических маневров США. «А энергетический суверенитет Азии заключается в конструктивной работе с Россией. И я думаю, мы будем хорошо работать», — сказал он.

Чекунков подчеркнул, что энергетика стала первой сферой, где произошел надлом в структуре мировой экономики. По его словам, беспрецедентные цены на энергоресурсы заставляют государства определиться.

25 августа власти Японии заверили, что знают о намерении компаний Mitsubishi Corporation и Mitsui & Co сохранить участие в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-2» при новом операторе. После получения уведомления от компаний российская сторона в течение трех дней должна отреагировать и вынести окончательное решение об их участии.