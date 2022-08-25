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Власти Японии отреагировали на планы их компаний остаться в «Сахалине-2»

Власти Японии заверили, что знают о планах Mitsubishi и Mitsui остаться в «Сахалине-2»

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Власти Японии знают о намерении компаний Mitsubishi Corporation и Mitsui & Co сохранить участие в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-2» при новом операторе, сказал генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает РИА Новости.

«Теперь компании смогут уведомить российскую сторону о своем решении по участию в новом операторе, после чего правительство России должно решить, одобрить это или нет. Мы намерены пристально следить за ситуацией и предпринять все меры для стабильных поставках СПГ», — отметил он.

О том, что Mitsubishi планирует остаться в «Сахалине-2», стало известно 25 августа. После получения уведомления от Mitsubishi и Mitsui российская сторона в течение трех дней должна отреагировать и вынести окончательное решение об их участии в проекте при новом операторе.

Президент России Владимир Путин 1 июля указом предписал сменить оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и передать имущество компании в собственность государству.

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Платон Щукин
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