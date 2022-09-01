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Канье Уэст передумал продавать свое огромное ранчо

Рэпер Канье Уэст передумал продавать огромное ранчо Monster Lake в штате Вайоминг
Канье Уэст

Канье Уэст. Фото: Randall Hill / Reuters

Американский рэпер Канье Уэст передумал продавать свое огромное ранчо под названием Monster Lake в городе Коди штата Вайоминг. Он снял объявление о продажи в начале августа 2022 года, сообщает New York Post.

Ранчо находилось на рынке в течение примерно 10 месяцев с октября 2021 года. Уэст планировал выручить от сделки 11 миллионов долларов. Он приобрел объект в 2019 году почти за восемь миллионов долларов.

В сети отметили, что рэпер снял объявление спустя неделю после того, как его бывшая супруга, телезвезда Ким Кардашьян рассталась с комиком Питом Дэвидсоном. Однако на данный момент неизвестно, повлияли ли изменения в личной жизни бывшей жены на решение Уэста.

В июле 2020 года, находясь в браке с Кардашьян, Уэст начал строить на территории ранчо новый дом. Мегаособняк в 52 тысячи квадратных метров должен был заменить собой все постройки, находящиеся на участке. Там рэпер хотел поселиться с супругой с четырьмя детьми.

Нина Ташевская
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