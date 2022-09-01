Российская пенсионерка забила до смерти сожителя кочергой и попала под следствие

В Псковской области осудят 70-летнюю пенсионерку, забившую до смерти сожителя кочергой

В Псковской области суд рассмотрит дело 70-летней пенсионерки об убийстве 46-летнего сожителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 14 декабря 2021 года в деревне Жижица пенсионерка поссорилась с мужчиной и побила его руками и кочергой, после чего несколько раз ударила сожителя ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что в подмосковном Сергиевом Посаде суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы за убийство жены. Он застал супругу с любовником в мини-отеле и заживо сжег ее.