Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российская пенсионерка забила до смерти сожителя кочергой и попала под следствие

В Псковской области осудят 70-летнюю пенсионерку, забившую до смерти сожителя кочергой

Фото: СК РФ

В Псковской области суд рассмотрит дело 70-летней пенсионерки об убийстве 46-летнего сожителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 14 декабря 2021 года в деревне Жижица пенсионерка поссорилась с мужчиной и побила его руками и кочергой, после чего несколько раз ударила сожителя ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что в подмосковном Сергиевом Посаде суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы за убийство жены. Он застал супругу с любовником в мини-отеле и заживо сжег ее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Российская армия потопила две баржи с тактическим десантом ВСУ
Власти Запорожья рассказали о повреждении на ЗАЭС
Украинским военным предрекли невозможность отвоевать территории
На деревьях нашли устойчивое к бактериям соединение
Линейку на фоне извержения вулкана в российской школе показали на видео
Миссия МАГАТЭ прошла блокпост Васильевка на подконтрольной России территории
«Одноклассники» запустили масштабное обновление
Лавров прокомментировал слова Бербок о мнении немецких избирателей
Продающая мороженое россиянка ударила ребенка с аутизмом и попала на видео
Жених и несколько гостей свадьбы загадочно погибли в ночь после праздника
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.