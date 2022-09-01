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Россиянин застал жену с любовником в мини-отеле и заживо сжег ее

В Подмосковье мужчина заживо сжег неверную супругу и получил семь лет

Фото: Станислав Трифонов / Lenta.ru

В подмосковном Сергиевом Посаде суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы за убийство жены. Об этом сообщает MK.RU.

По информации издания, в марте фигурант решил, что супруга ему изменяет. Он начал следить за женщиной и застал ее в постели с любовником в мини-отеле. Тогда он отдал возлюбленной кольцо и сказал, что хочет развестись с ней. Однако, когда неверная жена вернулась домой, он облил ее спиртом и поджег. Жертва получила сильные ожоги и скончалась в больнице через несколько дней.

Россиянин не признал вину и заявил, что после того, как застукал жену с другим, он решил покурить и выпить. Мужчина начал переливать спирт из канистры в банку, чтобы разбавить водой, но супруга якобы толкнула его, и сигарета подожгла горючую жидкость. Осужденный рассказал, что пытался спасти возлюбленную и даже получил ожоги.

Эксперты установили, что если бы версия фигуранта была достоверной, то женщина осталась бы жива. Сын погибшей от первого брака рассказал, что отчим и раньше избивал его мать.

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Екатерина Власова
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