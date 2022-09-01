Владелец преемника «Макдоналдса» задумал купить производителя одноразовой посуды

Reuters: владелец преемника «Макдоналдса» задумал купить компанию Huhtamaki за €151 млн

Александр Говор, владелец сети быстрого питания «Вкусно — и точка», задумал приобрести еще одну зарубежную компанию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Глава бывшего «Макдоналдса» рассматривает вариант покупки финской компании по производству пищевой упаковки и одноразовой посуды Huhtamaki. Он предлагает за нее до 151 миллиона евро (9,1 миллиарда рублей).

Говор планирует провернуть сделку через собственную компанию Espentina, зарегистрированную на Кипре. Средства для покупки финской компании будут переведены от российской фирмы предпринимателя Club Hotel. Директор Club Hotel Елена Внучкова подтвердила намерение компании купить активы производителя одноразовой посуды в письме, которое есть в распоряжении Reuters.

Huhtamaki работала в России с 1993 года, ее продукцией пользовались такие бренды, как сети быстрого питания KFC, Burger King, Pizza Hut, кофейни Cofix и «Шоколадница», а также Nestle и ИКЕА. О том, что финская компания продает российский бизнес и ищет покупателя, стало известно в середине апреля. Помимо Huhtamaki, передать местные предприятия захотели Holcim, Henkel, «Болл Наро-Фоминск» и Reckitt Benckiser.