Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Владелец преемника «Макдоналдса» задумал купить производителя одноразовой посуды

Reuters: владелец преемника «Макдоналдса» задумал купить компанию Huhtamaki за €151 млн
Александр Говор

Александр Говор. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Александр Говор, владелец сети быстрого питания «Вкусно — и точка», задумал приобрести еще одну зарубежную компанию. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Глава бывшего «Макдоналдса» рассматривает вариант покупки финской компании по производству пищевой упаковки и одноразовой посуды Huhtamaki. Он предлагает за нее до 151 миллиона евро (9,1 миллиарда рублей).

Говор планирует провернуть сделку через собственную компанию Espentina, зарегистрированную на Кипре. Средства для покупки финской компании будут переведены от российской фирмы предпринимателя Club Hotel. Директор Club Hotel Елена Внучкова подтвердила намерение компании купить активы производителя одноразовой посуды в письме, которое есть в распоряжении Reuters.

Huhtamaki работала в России с 1993 года, ее продукцией пользовались такие бренды, как сети быстрого питания KFC, Burger King, Pizza Hut, кофейни Cofix и «Шоколадница», а также Nestle и ИКЕА. О том, что финская компания продает российский бизнес и ищет покупателя, стало известно в середине апреля. Помимо Huhtamaki, передать местные предприятия захотели Holcim, Henkel, «Болл Наро-Фоминск» и Reckitt Benckiser.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Путин не предлагал Белоруссии войти в состав России
Уголовное дело лидеров школы при общине Виссариона рассмотрят в закрытом режиме
Момент наезда мусоровоза на девочек в Подмосковье попал на видео
Захарова заявила об открытом наборе «кибервоинов» в Минобороны США
Макрон обозначил роль Франции в российско-украинском конфликте
Стали известны условия трансфера российского игрока в «Челси»
На Украине рассказали об огромном числе раненых при контрнаступлении
Лукашенко рассказал о польской угрозе для Украины
Владелец преемника «Макдоналдса» задумал купить производителя одноразовой посуды
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.