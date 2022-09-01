Макрон захотел сделать французскую армию первой в Европе

Макрон пообещал сделать армию Франции первой в Европе по оснащенности к 2024 году

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет сделать армию страны первой в Европе по оснащенности. Об этом он заявил на совещании французских послов, пишет ТАСС.

По словам Макрон, принятая программа вооружений до 2024 года позволит восстановить возможности. Он также отметил, что новая стратегия адаптирована к актуальной ситуации. «Это позволит сделать французскую армию первой армией в Европе», — подчеркнул французский лидер.

Президент Франции также заявил о необходимости укрепить силы ядерного сдерживания.

В июне Макрон отмечал необходимость пересмотра закона о военном программировании на 2019–2025 годы на фоне изменившейся геополитической обстановки. Речь идет об увеличении расходов на армию. Документ, определяющий политику Парижа в данной отрасли, подписывает министр обороны и начальник штабов вооруженных сил.

В начале августа появилась информация о том, что после того, как Франция внепланово поставила Украине 18 вместо 10 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, выяснилось, что у самой французской армии закончилась артиллерия. Минобороны страны сразу после появления этих данных потребовало заключить контракты на дополнительные САУ для безопасности Франции.