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У Франции закончились САУ Caesar из-за Украины

Avia.pro: у французской армии закончились САУ Caesar из-за внеплановых поставок на Украину

Фото: Public Domain / Wikimedia

После того, как Франция внепланово поставила Украине 18 вместо 10 самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar, выяснилось, что у самой французской армии закончилась артиллерия, передает портал Аvia.pro.

По этой причине французы начали обвинять лидера страны Эммануэля Макрона, который «слишком увлекся поддержкой Киева».

Минобороны Франции сразу после появления этих данных потребовало заключить контракты на дополнительные САУ для безопасности страны. Производитель ответил о готовности восполнить 18 единиц артиллерии, однако лишь в течение 4-5 лет.

Все это время Париж будет вынужден платить за щедрость Макрона собственной безопасностью, говорится в статье. Эксперты допустили, что после такой серьезной поставки Франция больше не станет помогать украинцам оружием.

Ранее президент Франции пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому выделить финансовую помощь на восстановление Украины.

Телефонный разговор Макрона и Зеленского состоялся 1 августа. По данным телеканала BFM TV, разговор президентов начался в районе полудня и продлился более трех часов. Отмечается, что это была первая беседа Макрона и Зеленского после визита французского лидера в Киев, который состоялся 16 июня.

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Анна Щербакова
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