Макрон пообещал Зеленскому помочь восстановить Украину

Президент Франции Макрон пообещал Зеленскому выделить финансовую помощь Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому оказать помощь в восстановлении Украины. О результатах переговоров двух лидеров сообщается на сайте Елисейского дворца.

Согласно сообщению французской стороны, Макрон подтвердил свое желание оказать «краткосрочную макроэкономическую поддержку» Украине. Помимо этого, французский лидер заверил Зеленского в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы «дать им возможность противостоять российской агрессии».

Телефонный разговор Макрона и Зеленского состоялся 1 августа. По данным телеканала BFM TV, разговор президентов начался в районе полудня и продлился более трех часов. Отмечается, что это была первая беседа Макрона и Зеленского после визита французского лидера в Киев, который состоялся 16 июня.

Одной из тем, затронутых в ходе телефонного разговора президентов Франции и Украины, стал процесс экспорта украинского зерна, который начался утром 1 августа.