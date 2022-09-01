Mitsubishi подтвердила сохранение доли в «Сахалине-2»

Компания Mitsubishi подтвердила сохранение доли в проекте «Сахалин-2»

Японская компания Mitsubishi официально подтвердила достижение соглашения с российской стороной о сохранении доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

В документе отмечается, что заявка на передачу акций была одобрена российским правительством. «Условия соглашения акционеров и связанные с ним риски будут тщательно изучены в ходе обсуждений с соответствующими сторонами с учетом различных сценариев», — добавили в компании.

30 июня президент России Владимир Путин потребовал сменить оператора проекта и передать имущество компании в собственность государства. Согласно указу, зарубежные акционеры Sakhalin Energy в течение месяца должны были согласиться на получение доли в новом российском ООО — в противном случае их долю продадут российскому юрлицу.

В августе новым оператором «Сахалина-2» стало ООО «Сахалинская Энергия» с регистрацией в Южно-Сахалинске.