США уличили в неверной оценке вредных выбросов

Ученые заявили, что США неверно оценили издержки от выбросов углекислого газа

Американские ученые уличили власти США в том, что они, вероятнее всего, неверно оценивают последствия вредных для атмосферы выбросов. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.

Специалисты пришли к выводу, что на самом деле издержки от выбросов углекислого газа в 3,6 раза превышают показатель, о котором говорят американские политики в сфере климата. Экономисты рассчитывают подобные социальные издержки в долларах. К ним относится нарушение производительности сельского хозяйства, ущерб от повышения уровня моря и другое.

На данный момент власти оценили издержки в 51 доллар на тонну. Однако ученые указали большее значение — 185 долларов за тонну. «Более высокие оценки социальных издержек мотивируют принимать более амбициозные меры по сокращению выбросов парниковых газов», — заявил экономист Брайан Перст.

В мае Агентство по охране окружающей среды США (EPA) выделило грант в 254 миллиона долларов более 250 организациям по всей стране. Мера направлена на оживление экономики в депрессивных районах страны. Это делается в рамках программы администрации президента Джо Байдена Justice40.