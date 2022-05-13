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Среда обитания

США потратят более сотни миллионов долларов на очищение

Власти США выделили 250 миллионов долларов на очистку загрязненных территорий

Фото: Antoine GIRET / Unsplash

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) выделило грант в 254 миллиона долларов более 250 организациям по всей стране. Мера направлена на оживление экономики в депрессивных районах страны, сообщает Reuters.

Это делается в рамках программы администрации президента Джо Байдена Justice40. Цель программы — борьба с изменением климата и поддержка малоимущих слоев населения в неблагоприятных районах США. Под программу попадают очистка зданий от асбеста и очистка загрязненных химическими веществами почв районов, который использовались для разработки полезных ископаемых.

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Именно эти районы станут платформой для новой экономической деятельности как в городских, так и в сельских районах. Например, один из проектов, который получил грант, превратит старую угольную шахту в солнечную электростанцию мощностью 10 мегаватт. «Программа дарит новую жизнь сообществам, помогая превратить загрязненные и потенциально опасные участки земли в успешные экономические районы с развитой инфраструктурой», — сказал представитель агентства Майкл Риган.

В феврале стало известно, что масштабы деятельности ЕРА резко снизились с 2018 года — объем административных взысканий оказался минимум на 28 процентов ниже, а уголовные штрафы снизились на 49 процентов. Агентство в 2021 году возбудило 123 уголовных дела, а компаниям, загрязняющим окружающую среду, предъявили 105 обвинений. Это самый низкий уровень за последние два десятилетия.

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Платон Щукин
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