Экологическое агентство США стало меньше штрафовать загрязнителей планеты

Масштабы деятельности Агентства по охране окружающей среды (ЕРА) США резко снизились с 2018 года — уголовные штрафы и административные взыскания с компаний, загрязняющих планету, упали до нового минимума. Об этом говорится в докладе некоммерческой организации Environmental Integrity Project.

В докладе отмечается, что правоприменительная деятельность EPA, включая уголовные расследования и проверки, сократилась примерно наполовину в период с 2018 по 2021 года по сравнению с показателями 2002-2017 годов. Экологическое агентство стало меньше штрафовать загрязнителей планеты — объем административных взысканий оказался минимум на 28 процентов ниже, а уголовные штрафы снизились на 49 процентов.

Агентство в 2021 году возбудило 123 уголовных дела, а компаниям, загрязняющим окружающую среду, предъявили 105 обвинений. Это самый низкий уровень за последние два десятилетия, отмечается в документе. EPA отказалось комментировать выводы доклада.

Генеральный директор Environmental Integrity Project Эрик Шеффер заявил, что возможности EPA по обеспечению соблюдения экологического законодательства США отчасти снизились из-за сокращения бюджета агентства. Ресурсы ЕРА сократились с тех пор, как в 2010 году его годовой бюджет составлял 10,3 миллиарда долларов, а штат сотрудников превышал 17 тысяч человек. Сейчас при президенте Джо Байдене финансирование стало немного увеличиваться. В 2021 году бюджет агентства составил 9,2 миллиарда долларов, а в этом году в штат планируют взять еще тысячу сотрудников.

Во время президентства Дональда Трампа из-за его пренебрежительного отношения к проблемам окружающей среды правительство и различные службы США покинули сотни ученых и аналитиков. При Трампе число специалистов по климатологии в Агентстве по охране окружающей среды уменьшилось почти на четверть. Это стало препятствием для Байдена, который усиленно работает над реализацией масштабных мер по борьбе с изменением климата.