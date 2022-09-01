Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Звезда шоу «Аншлаг» оценила юмор «Уральских пельменей»

Артистка Клара Новикова заявила, что ей интересно творчество «Уральских пельменей»

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российская артистка эстрады, звезда шоу «Аншлаг» Клара Новикова оценила юмор коллектива «Уральские пельмени». В беседе с «Телепрограммой» она сообщила, что была на некоторых выступлениях команды.

Новикова заявила, что периодически смотрит концерты «Уральских пельменей» по телевидению. По словам артистки, ей интересно творчество коллектива. «Я даже приходила на какие-то программы ["Уральских пельменей"]. В зале сидела. Просто сейчас на них не попадаю по телевидению. Ребята хорошо работали. Они такие чудные, добрые. Очень такие русские», — высказалась она.

Новикова отметила, что у «Уральских пельменей» коллективный юмор. Она назвала работу участников коллектива сложной, так как они должны каждый раз придумывать для зрителей новую программу. «Ребята не профессиональные актеры, но они стали ими. Это стало их профессией. С уважением к ним отношусь», — добавила она.

Ранее участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников признался, что всегда мечтал работать в Госавтоинспекции. Он также рассказал о том, почему его мечта не сбылась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Российская армия потопила две баржи с тактическим десантом ВСУ
В Энергодаре отключили электроснабжение после интенсивного обстрела ВСУ
В российском магазине похититель бросил гранату на пол и сбежал
Синоптик пообещал москвичам сентябрь без бабьего лета
Разин рассказал о роли Горбачева при создании «Ласкового мая»
Звезда шоу «Аншлаг» оценила юмор «Уральских пельменей»
Миссия МАГАТЭ прибыла на подконтрольную России территорию
Предсказан самый мощный смартфон 2023 года
В Кремле обсудили сроки референдумов в ДНР и ЛНР
В Энергодаре отменили мероприятия к 1 сентября
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.