Звезда шоу «Аншлаг» оценила юмор «Уральских пельменей»

Артистка Клара Новикова заявила, что ей интересно творчество «Уральских пельменей»

Российская артистка эстрады, звезда шоу «Аншлаг» Клара Новикова оценила юмор коллектива «Уральские пельмени». В беседе с «Телепрограммой» она сообщила, что была на некоторых выступлениях команды.

Новикова заявила, что периодически смотрит концерты «Уральских пельменей» по телевидению. По словам артистки, ей интересно творчество коллектива. «Я даже приходила на какие-то программы ["Уральских пельменей"]. В зале сидела. Просто сейчас на них не попадаю по телевидению. Ребята хорошо работали. Они такие чудные, добрые. Очень такие русские», — высказалась она.

Новикова отметила, что у «Уральских пельменей» коллективный юмор. Она назвала работу участников коллектива сложной, так как они должны каждый раз придумывать для зрителей новую программу. «Ребята не профессиональные актеры, но они стали ими. Это стало их профессией. С уважением к ним отношусь», — добавила она.

Ранее участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников признался, что всегда мечтал работать в Госавтоинспекции. Он также рассказал о том, почему его мечта не сбылась.