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Запрет США на поставку чипов обрушил акции Nvidia

Акции Nvidia рухнули на 6,63 процента после решения США ограничить экспорт чипов

Фото: Tyrone Siu / Reuters

На премаркете в четверг, 1 сентября, акции Nvidia, крупнейшего производителя графических процессоров, рухнули на 6,63 процента. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ. Вскоре падение немного замедлилось, и ценные бумаги достигли 142,57 доллара за штуку.

Поводом для падения стало решение США ввести ограничения на экспорт компьютерных чипов в Россию и Китай. Запрет распространяется на поставки интегральных микросхем A100 и готовящихся к выпуску флагманских микрочипов H100, а также любой продукции на базе этих элементов. Теперь для продажи перечисленных чипов в Россию и Китай Nvidia и AMD должны будут запрашивать специальные экспортные лицензии.

Компания заявила, что таким образом правительство США хочет избежать использования ее продуктов Китаем и Россией для военных целей. Nvidia добавила, что у нее много клиентов в Китае. Также она уже не продает свою продукцию в Россию.

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Платон Щукин
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