США ввели ограничения на экспорт компьютерных чипов в Россию и Китай

Nvidia и AMD сообщили, что США ввели ограничения на экспорт чипов в Россию и Китай

США ввели ограничения на экспорт ряда компьютерных чипов в Россию и Китай, применяемых в технологиях искусственного интеллекта, пишет The New York Times со ссылкой на две крупнейшие компании-производителя Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD).

Новые ограничения касаются высокопроизводительных моделей чипов, известных как графические процессоры, или GPU, входящие в продуктовую линейку указанных компаний. Изначально эти чипы разрабатывались для рендеринга изображений в видеоиграх, но в последнее десятилетие широко используются в суперкомпьютерах, используемых для распознавания речи и объектов на фотографиях.

Вместе с тем, суперкомпьютеры задействованы в разработке оружия и сбора разведывательных данных, отмечает издание. США полагают, что их передовые технологии также использовались Китаем в системах наблюдения за мусульманскими меньшинствами страны. Технологии искусственного интеллекта также все чаще используются для идентификации лиц на видео.

Nvidia, крупнейший производитель графических процессоров, больше не сможет поставлять в Россию и Китай процессоры A100 и H100 (выход второго запланирован на конец года). Компания заявила, что таким образом правительство США хочет избежать использования ее продуктов Китаем и Россией для военных целей. Nvidia добавила, что у нее много клиентов в Китае, но она уже не продает свою продукцию в Россию.

AMD заявила, что новые меры повлияют на продажи ее процессора MI250, однако выразила сомнение, что они существенно отразятся на ее бизнесе в целом. По данным NYT, американские власти решили ограничить деятельность и других технокомпаний. Источник издания заявил, что еще ряд корпораций США в последние недели получили аналогичные письма с требованием ограничить экспорт их высоких технологий.

Теперь для продажи перечисленных чипов в Россию и Китай Nvidia и AMD должны будут запрашивать специальные экспортные лицензии. Компании могут запрашивать разрешение на продажу товаров определенным клиентам из этих стран, но большинство таких заявок отклоняется, отмечает NYT. В заявлениях Nvidia и AMD указано, что в большинстве случаев им вряд ли предоставят экспортные лицензий.

Представитель Минторга США заявил, что в будущем могут быть предприняты новые шаги, целью которых будет «предотвращение приобретения и использования Китаем американских технологий в рамках его программы военно-гражданской интеграции для подпитки его усилий по военной модернизации, нарушения прав человека и других злонамеренных действий».

Как отмечает издание, ограничения являются новым этапом «холодной войны между Китаем и США за первенство в передовых технологиях». Так, в августе Конгресс США принял так называемый «Закон о чипах и науках» (CHIP-plus), стимулирующий производство полупроводников на территории страны. Согласно документу, техногигантам, финансируемым американской госпрограммой, запрещается расширять производство в КНР. МИД Китая осудил принятие закона и заявил, что субсидии американскому бизнесу приведут к нарушениям в глобальных цепочках поставок чипов и вызовут беспорядок в международной торговле.