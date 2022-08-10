Китай осудил США за поддержку собственного производства

МИД КНР осудил США за поддержку местного производства полупроводников

МИД КНР осудил принятие в США закона о выделении поддержки развитию местного производства полупроводников. Официальный представитель ведомства Ван Вэньбинь заявил, что субсидии приведут к нарушениям в глобальных цепочках поставок чипов и вызовут беспорядок в международной торговле, пишет ТАСС.

Дипломат высказал мнение, что американский закон продвигает дифференцированную политику поддержки промышленности, так как предполагает выделение огромных субсидий собственным производителям. По мнению Вана Вэньбиня, ряд положений документа ограничивает инвестиционную и торгово-экономическую деятельность китайских предприятий по производству полупроводников, а также мешает научно-техническое сотрудничеству между Китаем и США.

«Это приведет к деформации глобальных цепочек поставок полупроводников, вызовет беспорядок в международной торговле. Китай выступает решительно против этого», — указал представитель МИД. США имеют право самостоятельно определять направление своего экономического развития, но их действия должны соответствовать принципам Всемирной торговой организации (ВТО) и содействовать поддержанию безопасности и стабильности глобальных производственных цепочек и цепочек поставок, добавил Ван Вэньбинь.

Президент США Джо Байден подписал так называемый Закон о чипах и науках (CHIP-plus), предполагающий 280-миллиардную поддержку производства полупроводников на территории страны, в августе. В конце июля инициативу одобрили обе палаты Конгресса США. Согласно документу, техногигантам, финансируемым американской госпрограммой, запрещается расширять производство в КНР. В конце июля министр торговли США Джина Раймондо заявила, что законопроект необходим правительству для повышения конкурентоспособности в противостоянии с Китаем.