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Московского депутата передумали судить за цитату Папы Римского

Муниципального депутата Янкаускаса передумали судить за пост с цитатой Папы Римского

Фото: Massimiliano Migliorato / Globallookpress.com

Зюзинский суд Москвы прекратил административное дело о дискредитации армии в отношении муниципального депутата Константина Янкаускаса. Об этом сообщается на сайте суда.

«Судья Зюзинского суда Слюзова прекратила дело против меня за молитву Папы Римского в связи с отсутствием состава правонарушения», — подчеркнул депутат.

Уточняется, что дело против депутата было возбуждено из-за публикации текста молитвы Папы Римского, рассказал он в Telegram. В посте Янкаускас цитировал текст воскресной молитвы Папы Римского Франциска, произнесенной им с балкона Апостольского дворца в Ватикане.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал муниципального депутата по Красносельскому району столицы Илью Яшина, подозреваемого в распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти.

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Сергей Истомин
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