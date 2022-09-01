В Португалии беременная туристка умерла из-за отказа в медицинской помощи

Беременная туристка умерла в Португалии из-за отказа в медицинской помощи

Беременная туристка из Индии умерла в Португалии, после того как ей отказали в медицинской помощи из-за нехватки персонала. Об этом сообщает BBC News.

34-летня женщина обратилась за медицинской помощью в одну из крупнейших больниц Лиссабона, однако ее не смогли госпитализировать, так как родильное отделение было переполнено. Путешественницу направили в другую клинику, но при транспортировке у нее произошла остановка сердца.

Женщине сделали экстренное кесарево сечение, ребенка удалось спасти. Через несколько часов после случившегося министр здравоохранения Португалии Марта Темидо подала в отставку. Отмечается, что она оставила свой пост, так как не справлялась с острым кризисом в сфере медицины. В последнее время в стране наблюдается дефицит гинекологов и акушеров.

В июне на Мальте врачи отказались оперировать беременную туристку из США из-за местных законов. Во время отдыха у девушки началось сильное кровотечение из-за отделения плаценты от матки — по словам врачей, у ребенка почти не было шанса выжить. Однако медики не стали делать американке аборт, так как на Мальте запрещено прерывание беременности вне зависимости от обстоятельств.