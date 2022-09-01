Алла Пугачева заявила о желании «набить морду одному человеку» после приезда в Москву

Российская эстрадная певица Алла Пугачева рассказала о первом желании после возвращения в Москву. Интервью с ней опубликовало издание Super.

Исполнительница заявила, что по приезде в столицу у нее есть желание «набить морду одному человеку». Она не стала уточнять, о ком идет речь.

Также Пугачева рассказала, что ее дети Гарри и Лиза отправились в школу. Она призналась, что не помогает им с домашними заданиями, так как считает, что детей нужно с раннего возраста приучать к самостоятельности.

В марте Пугачева покинула Россию вместе с семьей. Певица несколько месяцев проживала в Израиле, а потом переехала в Латвию, где арендовала виллу.

О возвращении певицы стало известно 27 августа. О встрече с Пугачевой в соцсетях сообщил дизайнер Игорь Гуляев. Он опубликовал кадры, на которых артистка распахивает ногой дверь машины под изумленный возглас дизайнера «глазам не верю, неужели это ты». Она пояснила, что была в отпуске и занималась своим здоровьем.