Шольц оценил готовность Германии к зиме без российского газа

Канцлер ФРГ Шольц понадеялся, что Германия справится зимой без поставок газа из России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что Германия, вероятно, сможет преодолеть грядущую зиму в случае, если Россия остановит поставки газа. Об этом он заявил в Эссене на встрече с гражданами, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил о принятых немецким правительством мерах по сокращению зависимости от российского газа — в частности, о заполнении газохранилищ, сокращении энергопотребления и поиске альтернатив в других странах.

«Мы теперь можем сказать, что, даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой. Если Россия прекратит поставки, а она все сокращает их, тогда мы можем увеличить поставки из Норвегии, Нидерландов, с западноевропейского направления», — заверил Шольц.

Ранее «Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа в Германию. 31 августа начнутся плановые работы на газоперекачивающем агрегате компрессорной станции «Портовая». Транзит возобновится в 4:00 по московскому времени 3 сентября после работ, которые будут проводиться вместе со специалистами Siemens.