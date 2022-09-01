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Синоптик рассказал о погоде в сентябре в Москве

Синоптик Тишковец спрогнозировал прохладный сентябрь без классического бабьего лета

Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»

В Москве прогнозируется прохладный сентябрь, жителям столицы не стоит ждать классического бабьего лета. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его цитирует РИА Новости.

«Осень, опережая климатический календарь на 20 суток, мощно вступила в свои права в первый же день сезона. Отметившись полярным вторжением, погода будет сохранять прохладный почерк в течение всего сентября», — сказал синоптик.

По его словам, погода в первый месяц лета не будет соответствовать многолетним значениям и окажется на один градус ниже нормы. Метеорологи прогнозируют на 10-20 процентов меньше осадков, чем положено.

Тишковец рассказал, что октябрь в столице, напротив, будет на 1-2 градуса теплее нормы, а осадков выпадет больше, чем положено. «В ноябре положительное отклонение увеличится от среднего и составит 2-3 градуса с нормальным распределением осадков», — сообщил специалист.

Ранее научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве после резкого похолодания 1 сентября не ожидается потепления. По его словам, к субботе, 3 сентября, температура воздуха ночью опустится до 1-6 градусов, погода в этот день будет малооблачной.

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Анастасия Шейкина
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