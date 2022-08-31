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Вильфанд оценил возможность прихода теплой погоды в Москву после похолодания

Вильфанд заявил, что в Москве не потеплеет после резкого похолодания 1 сентября

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве после резкого похолодания в четверг, 1 сентября, не ожидается потепления. Об этом, оценивая возможность прихода в столицу теплой погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует РИА Новости.

«Дальше, после 1 сентября, в Москве теплеть не будет, потому что перемещается антициклон с запада. Москва будет находиться на восточной периферии этого антициклона. В антициклоне движение происходит по часовой стрелке, значит, на восточную периферию будут поступать воздушные массы с севера», — сказал синоптик.

По его словам, к субботе, 3 сентября, температура воздуха ночью опустится до 1-6 градусов, погода в этот день будет малооблачной.

Ранее Вильфанд спрогнозировал наступление «глубокой осени» в Москве: по его словам, с 1 сентября жителей города ждет аномальное похолодание сразу на 15-18 градусов по сравнению с погодой 28 августа.

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Анастасия Шейкина
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