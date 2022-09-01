Аксенов оценил риски для железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном

Аксенов заявил, что железнодорожное сообщение Крыма с Херсоном невозможно из-за обстрелов

Железнодорожное сообщение между Крымом, Херсоном и Мелитополем на данный момент невозможно из-за риска обстрелов. Так вероятность поездок между этими пунктами оценил глава полуострова Сергей Аксенов, его слова приводит ТАСС.

«По железнодорожным перевозкам пока по требованиям безопасности коллеги из ФСБ, из Минобороны добро не дают. Артиллерия на участках достает. Им же (ВСУ — прим. «Ленты.ру») без разницы, кто едет: гражданские, дети — могут попытаться нанести удар», — сказал Аксенов.

Глава Крыма также отметил, что, несмотря на это, есть перспектива запуска железнодорожных пассажирских поездов, но только после того, как пути окажутся в безопасной зоне.

Ранее, 1 июля, врио министра транспорта Крыма Николая Лукашенко заявил, что впервые за восемь лет из Крыма в Херсон был отправлен пассажирский автобус. Также он отметил, что на рейс были раскуплены все билеты.