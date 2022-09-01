Минобороны отчиталось о срыве попытки наступления ВСУ

Минобороны заявило о срыве попытки наступления ВСУ на Харьковском направлении

Российские войска сорвали попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Об этом в четверг, 1 сентября, журналистам заявили в Минобороны России.

«В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки сорвана попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что потери украинских войск составили свыше пятидесяти человек. Оставшиеся 56 предприняли попытку отхода в сторону Харькова, однако при выходе к северо-западной окраине Салтовки военнослужащие 14-й бригады попали под обстрел нацбатальона «Кракен». Большинство солдат оказалось уничтожено.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что за двое суток начатого Киевом контрнаступления ВСУ потеряли убитыми более 1700 бойцов.