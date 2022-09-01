В Таджикистане объявили 2023 год Годом русского языка

Президент Таджикистана Рахмон объявил 2023-й Годом русского языка

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2023-й Годом русского языка. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

«Мы наряду с государственным самое серьезное внимание уделяем комплексному подходу к развитию русского языка», — заявил глава государства на совместной с президентом России Владимиром Путиным церемонии открытия русскоязычных школ в республике.

По словам Рахмона, в настоящее время в Таджикистане действуют 39 школ с русским языком обучения, в которых насчитывается более 27 тысяч учеников.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев настоял на том, чтобы казахстанские дети изучали в школах русский язык. Он также подчеркнул, что Минпросвещения не стоит идти на поводу у популистов.