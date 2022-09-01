Токаев настоял на изучении детьми русского языка в школах Казахстана

Президент Казахстана Токаев считает, что детям нужно знать казахский и русский

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что казахстанским детям нужно хорошо владеть как казахским, так и русским языком. Его слова передает РИА Новости.

«Это в интересах подрастающего поколения. Министерство просвещения должно исходить именно из интересов детей», — считает Токаев. Он подчеркнул, что ведомству не стоит идти на поводу у популистов.

Также, по мнению президента Казахстана, 50 процентов ежегодного дохода Национального фонда необходимо перечислять на накопительные счета детей. По достижении 18 лет они смогут распоряжаться ими самостоятельно.

В последнее время в Казахстане растут националистические настроения. В частности, поэт Ауыт Мукибек в обращении к министру просвещения потребовал исключить русский язык из школьной программы. По его мнению, если кто-то хочет учить русский, то пусть делает это в русских школах.

Ранее в послании к народу Токаев предложил провести осенью досрочные выборы главы республики. Это необходимо для «построения справедливого Казахстана». Президент подчеркнул, что готов участвовать в выборах. Также лидер отметил, что для него важнее всего интересы республики, поэтому он может уменьшить срок полномочий главы государства.