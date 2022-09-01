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Токаев предложил провести внеочередные выбора президента Казахстана

Глава Казахстана Токаев предложил провести внеочередные выборы президента осенью

Фото: Александр Астафьев / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы главы государства осенью, пишет «Казинформ».

«Для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана необходим новый мандат доверия населения», — заявил Токаев в ходе совместного заседания палат парламента.

Казахский лидер подчеркнул, что интересы государства для него важнее всего, поэтому он готов сократить срок полномочий главы государства. В то же время Токаев отметил, что готов принять участие в выборах.

«Я также много размышлял и пришел к выводу, что необходимо пересмотреть количество и продолжительность сроков полномочий президента», — добавил он.

Ранее Токаев провозгласил новый экономический курс республики с отходом от чрезмерного вмешательства государства. Глава государства также указал на важность справедливого распределения национального дохода и предложил ввести налог на роскошь.

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Варвара Кошечкина
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