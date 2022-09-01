Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Казахстане провозгласили новый экономический курс

Президент Казахстана Токаев провозгласил новый экономический курс республики

Фото: Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провозгласил новый экономический курс республики с отходом от чрезмерного вмешательства государства. Об этом он высказался в послании народу страны, передает ТАСС.

По его словам, новый курс принят при неизменности базовой цели экономической политики в виде «качественного и инклюзивного роста благосостояния» граждан. «Приоритетами нового экономического курса станут: стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику, развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех», — пояснил Токаев.

Глава государства также указал на важность справедливого распределения национального дохода и предложил ввести налог на роскошь, который будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не коснется среднего класса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС
В США заявили о непосредственном участии в контрнаступлении Украины
Вице-президент «Лукойла» скончался после падения из окна
Синоптик рассказал о погоде в сентябре в Москве
Россиянам раскрыли способы узнать о взломе смартфона
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
В Запорожье сообщили об отключении одного энергоблока ЗАЭС
Медведев вышел в третий круг US Open
Андреева показала лицо без макияжа со словами «никаких вторых подбородков»
Четыре снаряда ВСУ разорвались в 400 метрах от энергоблока ЗАЭС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.