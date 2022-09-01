В Казахстане провозгласили новый экономический курс

Президент Казахстана Токаев провозгласил новый экономический курс республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провозгласил новый экономический курс республики с отходом от чрезмерного вмешательства государства. Об этом он высказался в послании народу страны, передает ТАСС.

По его словам, новый курс принят при неизменности базовой цели экономической политики в виде «качественного и инклюзивного роста благосостояния» граждан. «Приоритетами нового экономического курса станут: стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику, развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех», — пояснил Токаев.

Глава государства также указал на важность справедливого распределения национального дохода и предложил ввести налог на роскошь, который будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не коснется среднего класса.