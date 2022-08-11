В России захотели ввести налог для владельцев дорогой недвижимости

В Госдуму внесли законопроект о налоге на роскошь для владельцев элитной недвижимости

В России захотели ввести налог на роскошь для владельцев дорогой недвижимости. С такой инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду», сообщил глава партии Сергей Миронов в своем Telegram-канале.

«Вместе с коллегами внесли в Госдуму законопроект о налоге на роскошь. В России наблюдается высокий уровень социального неравенства и бедности. Решить этот вопрос не удается на протяжении последних десятилетий, а ситуация лишь продолжает ухудшаться», — отметил Миронов. По словам парламентариев, инициатива поможет снизить уровень социального неравенства — ее уже успешно применяют во многих странах мира. Кроме того, за счет этого в бюджет страны будут поступать триллионы рублей, добавил глава фракции.

Платить налог на роскошь предлагают владельцам элитной недвижимости (стоимостью от 50 миллионов рублей), дорогих автомобилей (стоимостью от 10 миллионов рублей), яхт, частных самолетов и вертолетов (стоимостью от 25 миллионов рублей).

По словам Миронова, законопроект уже получил позитивные отклики от представителей общественности. «В частности, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, заслуженный юрист России Владислав Гриб назвал эту идею правильной», — добавил депутат.