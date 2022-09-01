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В США рассказали о превращении Польши в «танковую сверхдержаву»

Popular Mechanics: у Польши будет один из крупнейших танковых арсеналов в мире

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша получит почти 1300 новых танков из США и Южной Кореи. Модернизация сухопутных войск страны может превратить ее в «танковую сверхдержаву», пишет обозреватель Popular Mechanics Кайл Мизоками.

«К 2030-м годам в Польше будет больше танков, чем в Великобритании, Германии, Франции, Нидерландах, Бельгии и Италии вместе взятых», — отметил он.

На прошлой неделе компания General Dynamics Land Systems объявила о заключении контракта с правительством Польши на поставку 250 танков M1A2 SEP v3 Abrams. Этот контракт стал частью сделки на поставку танков, бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2 Hercules, мостоукладчиков M1110, танковых пулеметов и боеприпасов. Первые машины поступят в 1-ю танковую бригаду в 2025 году.

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Эта сделка последовала за соглашением между Польшей и Южной Кореей на поставку 980 танков K2 Black Panther, самоходных гаубиц и самолетов. 180 танков K2PL прибудут из Южной Кореи, а 800 машин под названием Wilk выпустят в Польше.

Издание утверждает, что 1280 новых машин заменят устаревшие танки Т-72, PT-91 Twardy и Leoprard 2PL. В арсенале сухопутных сил Польши находится 972 танка.

В августе в публикации Defense News отметили, что Польша рассматривает покупку реактивных систем залпового огня K239 Chunmoo, учитывая темпы выпуска заказанных американских систем M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

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Даниил Иринин
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