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Пилот развернул самолет из-за забытого в аэропорту паспорта пассажира

Express: пилот авиакомпании TUI развернул самолет и забрал нашедших паспорт пассажиров

Фото: Adonis Skordilis / Reuters

Пилот авиакомпании TUI развернул самолет, чтобы забрать туриста и его дочь, потерявшую паспорт в аэропорту. Об этом сообщает британская газета Express.

По данным издания, семейный отдых 38-летнего Адриана Инсли (Adrian Insley) на Тенерифе «едва не закончился плачевно» из-за потери паспорта его семилетней дочери. Пассажиру пришлось вернуться в аэропорт вместе с ребенком, чтобы найти забытый документ. В это время родители мужчины, его супруга и трое других детей уже поднимались на борт воздушного судна.

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Когда британец наконец обнаружил пропавший паспорт, он был убежден, что ему придется искать билеты на новый рейс, поскольку самолет уже направлялся на взлетную полосу. Однако пилот неожиданно развернул лайнер, чтобы забрать Адриана и его дочь.

Таким образом, пассажирам удалось улететь домой в Англию вместе с остальными членами семьи. «Я был ошеломлен, потому что никогда бы не подумал, что пилот может вернуться за тобой», — отметил мужчина.

Ранее в августе летевший из Москвы в Турцию самолет экстренно сел в Сочи из-за недомогания пассажира. Во время полета у россиянина 1972 года рождения резко ухудшилось состояние здоровья. В авиагавани курортного города ему была оказана первичная помощь и выдано направление на госпитализацию.

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Фариза Бацазова
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