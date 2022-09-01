Премьер Финляндии заявила о переходе страны на «военную экономику»

Премьер Финляндии Санна Марин заявила о переходе на «военную экономику из-за кризиса

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о переходе страны на «военную экономику» из-за энергетического кризиса. Ее слова передает издание Yle.

По словам Марин, в стране сложилась «ненормальная экономическая ситуация» и отметила ее беспрецедентный характер. «Мы живем как будто в условиях военной экономики», — пояснила она.

При этом финский премьер понадеялась на помощь Еврокомиссии в решении сложившейся ситуации. В частности, преодолеть кризис, по ее мнению, можно, установив потолок цен на электричество.

Ранее директор по эксплуатации энергосистем финской электросетевой компании Fingrid Туомас Раухала заявил, что правительство страны приготовилось к временным отключениям электричества из-за нехватки энергоресурсов. Однако пока они рассматриваются как «крайняя мера».

В середине мая российская энергетическая компания «Интер РАО» прекратила поставки электроэнергии финской Fingrid из-за сложностей с приемом платежей. Тогда Fingrid заверила, что дефицит электричества стране не грозит, так как отсутствующий импорт могут восполнить за счет поставок электричества из Швеции и внутреннего производства.