Финляндия приготовилась к временным отключениям электричества из-за его нехватки

Финская Fingrid допустила веерные отключения электричества в стране из-за его нехватки

Правительство Финляндии приготовилось к временным отключениям электричества из-за нехватки энергоресурсов, но пока они рассматриваются как «крайняя мера», заявил директор по эксплуатации энергосистем финской электросетевой компании Fingrid Туомас Раухала в интервью местной газете Helsingin Sanomat.

«Отключения будут длиться максимум пару часов и будут носить веерный характер, затрагивая местные электросети в разных частях Финляндии в зависимости от спроса и предложения», — допустил Раухала.

Журналисты газеты заявили, что на фоне энергетического кризиса в Финляндии также могут быть введены ограничения на использование электроэнергии в домохозяйствах. Кроме того, в случае обострения ситуации от финских компаний начнут требовать экономить ресурсы в часы пик.

В середине мая российская энергетическая компания «Интер РАО» прекратила поставки электроэнергии финской Fingrid из-за сложностей с приемом платежей. Тогда Fingrid заверила, что дефицит электричества стране не грозит, так как отсутствующий импорт могут восполнить за счет поставок электричества из Швеции и внутреннего производства.