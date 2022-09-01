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В Запорожской области взяли в плен готовивших диверсию на ЗАЭС

Власти Запорожья сообщили о взятии в плен трех бойцов ВСУ, готовивших диверсию на ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Силовики задержали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовивших диверсию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».

«В плен взято три человека (из украинского десанта — прим. «Ленты.ру»), двое из них в тяжелом состоянии, врачи сейчас борются за их жизнь», — сказал он.

Местные власти также указали, что еще 12 человек из украинского десанта ведут боевые действия.

Ранее о высадке военнослужащих ВСУ в районе Энергодара доложил глава городской администрации Александр Волга. Он отметил, что украинских десантников удалось заблокировать возле дачного поселка.

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Алевтина Запольская
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