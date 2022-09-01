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Мужчина решил искупаться в бассейне и неожиданно встретил своего двойника

В Лас-Вегасе мужчина решил искупаться в бассейне и неожиданно встретил своего двойника

Фото: @Seandouglasmcardle / Reddit

В Лас-Вегасе, США, мужчина решил искупаться в бассейне отеля и неожиданно встретил своего двойника, который плавал рядом. Об этом сообщает Metro.

Шон Дуглас Макардл рассказал, что заметил, как группа незнакомцев начала показывать на него пальцем и смеяться, пока он купался. Мужчина смутился и не сразу понял, в чем дело. Осмотревшись, он увидел, что его друзья ведут себя точно так же — смотрят на другого купальщика и заливаются смехом.

Макардл признался, что лишился дара речи, когда увидел, что так развеселило его приятелей. Мужчина наткнулся на собственную копию в точно такой же кепке. «Когда я его увидел, сразу же подумал: "Черт возьми, этот парень похож на того, кого я вижу в зеркале". А затем я подумал, что он выглядит круче меня», — признался он.

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Купальщик поделился фотографией со своим двойником в посте на сайте Reddit. Публикация набрала более двух тысяч комментариев. «Довольно сумасшедшее совпадение — они оба не только носят очки, но и выбрали одинаковую оправу и цвет. И, кроме того, в тот день они оба решили надеть кепки белого цвета», — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что девушка встретила в университете двойника и решила, что это сестра-близнец, с которой их разлучили в детстве. Она рассказала, что самое странное в этой истории — тот факт, что девушки родились с разницей в один день.

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Евгения Черкасова
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