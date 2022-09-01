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Лукашенко пригрозил Западу российским ядерным оружием

Лукашенко заявил, что Минск может поставить вопрос об обладании российским ядерным оружием

Фото: Aleksey Nikolskyi / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может поставить вопрос об обладании российским ядерным оружием в случае агрессии со стороны Запада. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, причиной тому может стать продвижение в Польшу американского ядерного оружия, которое представляет угрозу для Белоруссии. «Не сейчас, не завтра, не послезавтра. Но если вдруг будет нападение на Беларусь, если будут дальше американцы продвигать в Польшу это оружие, то оно должно быть у нас», — заявил глава государства.

Лукашенко также отметил, что белорусские власти договорились о модернизации нескольких самолетов, которые будут готовы нести тактическое ядерное оружие.

Ранее президент Белоруссии заявлял, что белорусские тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 переоборудовали под несение ядерного оружия.

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Алевтина Запольская
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