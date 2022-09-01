Лукашенко пригрозил Западу российским ядерным оружием

Лукашенко заявил, что Минск может поставить вопрос об обладании российским ядерным оружием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может поставить вопрос об обладании российским ядерным оружием в случае агрессии со стороны Запада. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, причиной тому может стать продвижение в Польшу американского ядерного оружия, которое представляет угрозу для Белоруссии. «Не сейчас, не завтра, не послезавтра. Но если вдруг будет нападение на Беларусь, если будут дальше американцы продвигать в Польшу это оружие, то оно должно быть у нас», — заявил глава государства.

Лукашенко также отметил, что белорусские власти договорились о модернизации нескольких самолетов, которые будут готовы нести тактическое ядерное оружие.

Ранее президент Белоруссии заявлял, что белорусские тактические фронтовые бомбардировщики Су-24 переоборудовали под несение ядерного оружия.