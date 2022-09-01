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Россияне массово устремятся зимой в три страны

Туроператоры сообщают, что зимой россияне планируют отдыхать в Турции, Египте и ОАЭ

Фото: unsplash

Россияне массово заинтересовались отдыхом в зимнем сезоне в трех странах — Турции, Египте и ОАЭ. Об этом РИА Новости сообщили туроператоры.

По данным представителей туристической отрасли, россияне начали массово бронировать туры на зимний сезон, что, по их мнению, является нехарактерным трендом. Отмечается, что высокий спрос наблюдался уже с июля — путешественники планируют поездки на весь сезон: декабрь, новогодние даты, январь и февраль.

В Tez Tour заметили, что большинство их клиентов устремились в Египет — на долю направления приходится около 75 процентов заявок. «Далее следуют ОАЭ и практически в равных пропорциях Турция и Мальдивы. Также есть запросы на отдых в Таиланде, Венесуэле, России и на Сейшелах», — добавили в компании.

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В Fun&Sun раскрыли, что лидером по бронированию туров пока является Турция. За ней идет ОАЭ, отечественные курорты, Египет и Таиланд. Среди направлений внутри страны популярны Сочи, Шерегеш, Анапа, Кавминводы, Калининград.

Как объяснили туроператоры, ажиотаж на ранее бронирование связан с желанием туристов в условиях дефицита перевозки и удорожания туров забронировать отдых по более выгодной стоимости. В «Русском Экспрессе» добавили, что несмотря на то, что рост цен составляет около пяти процентов, некоторые отели, видя высокий спрос, поднимают их и на 15-20 процентов.

Ранее в августе сообщалось, что Абхазия стала самой дешевой страной для россиян в осеннем сезоне. Так, недельная путевка в сентябре туда обойдется примерно в 26 тысяч рублей. Вторым наиболее выгодным направлением названа Турция, стоимость туров на местные курорты в бархатный сезон стартует от 64 тысяч рублей на этот же срок на двоих.

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Дарья Рыбак
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