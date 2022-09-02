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Глава МИД Венгрии заявил об ослаблении ЕС из-за конфликта на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что конфликт на Украине привел к ослаблению ЕС

Фото: Toby Melville / Reuters

Вооруженный конфликт на Украине привел к катастрофическому ослаблению Евросоюза, и лидеры стран-членов не смогли этому помешать. С таким мнением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, цитату приводит ТАСС.

«Сидя за этим столом, мы должны сказать правду, а она в том, что лидеры ЕС не смогли защитить людей в Европе от того, чтобы платить по счетам войны, за которую они вообще не несут ответственности», — заявил дипломат.

О том, что бои на Украине приведут к ослаблению западных стран, говорил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он также указал на провал санкционной политики Евросоюза, которая не только «не смогла дестабилизировать Россию», но также нанесла «колоссальный ущерб» экономике самих европейских стран.

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Виктория Кондратьева
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