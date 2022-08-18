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Премьер Венгрии Орбан раскрыл последствия военной операции России для Запада

Орбан заявил, что операция России на Украине приведет к окончанию доминирования Запада
СюжетСпециальная военная операция на Украине:
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Военная операции России на Украине приведет к окончанию эпохи доминирования западных стран. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому изданию Tichys Einblick.

По его словам, противостояние Европейского союза (ЕС) с Россией приведет к ослаблению его позиций. Орбан указал на провал санкционной политики Евросоюза, которая не только «не смогла дестабилизировать Россию», но также нанесла «колоссальный ущерб» экономике самих европейских стран.

«Вполне возможно, что именно эта война демонстративно положит конец западному превосходству (...) выигрывают те, у кого есть собственные источники энергии. Россиянам выгодно. Импорт Евросоюза из России сократился на четверть, а доходы "Газпрома" удвоились», — отметил политик.

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Виктория Кондратьева
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