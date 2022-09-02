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Российская авиакомпания отказалась принимать иностранных пилотов в штаб

«Аэрофлот» отказался от квоты на иностранных пилотов из-за профицита летного состава

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российская авиакомпания «Аэрофлот» из-за профицита летного состава в штабе решила отказаться от квоты на иностранных пилотов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющееся в распоряжении письмо замгендиректора — летного директора компании Эдуарда Советкина главе Росавиации Александру Нерадько.

Сообщается, что профицит летного состава возник из-за санкционных ограничений, которые привели к падению объемов производства большинства российских авиакомпаний. Чтобы сохранить рабочие места за российскими пилотами, перевозчик решил отказаться от использования выделенной квоты для приема в штаб иностранных граждан.

Отмечается, что в 2020 году правительство определило квоту на прием иностранных пилотов в российские авиакомпании в размере 100 человек в год. Ранее действовала квота в 200 человек.

Ранее в августе российская авиакомпания S7 Airlines впервые разрешила членам кабинного и летного экипажа иметь татуировки и необычные прически, включая яркий цвет волос. Кроме того, стюардессам позволили вместо туфель на каблуке выбрать обувь на плоской подошве, а для бортпроводников допустили ношение аккуратной бороды.

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Дарья Рыбак
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