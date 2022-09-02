Отменен оправдательный приговор вору в законе Ахмеду Сутулому

В Москве суд отменил оправдательный приговор вору в законе Ахмеду Сутулому, он пропал

В Москве первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор вору в законе Ахмеду Сутулому (Дулат Йоуло). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дело авторитета направлено на пересмотр в Московский областной суд. Слушания прошли без участия подсудимого. Адвокат Роман Майданчук заявил, что ни ему ни родственникам не известно местонахождение Йоуло. По его словам, еще в феврале он подал заявление о его пропаже, но пока результатов нет.

В феврале по итогам рассмотрения дела Ахмеда Сутулого, которого обвиняли в занятии высшего положения в преступной иерархии, у коллегии присяжных разделились голоса поровну. В итоге ему был вынесен оправдательный вердикт и впоследствии такой же приговор. Сутулого освободили в зале суда, после чего он исчез.

На судебном процесс он заявлял, что не понимает, в чем его обвиняют, и отрицал вину в инкриминируемом ему преступлении. Обвинение представило суду видеозаписи, на которых Сутулый называет себя вором в законе. В ответ тот назвал ролики смонтированными. Тогда гособвинитель указал, что показания на Йоуло дал лидер преступного мира Захарий Калашов (Шакро Молодой).

Сутулый — один из самых колоритных авторитетов криминального мира России. В 2014 году он снялся в музыкальной комедии Валерия Тодоровского «Веселые ребята». В криминальной среде есть мнение, что он причастен к убийству легенды криминального мира Аслана Усояна, более известного как Дед Хасан.